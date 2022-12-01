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В Тюмени наградят лучших юнармейцев региона

Общество, 09:42 01 декабря 2022

"Аванпост" (архив) | Фото: "Аванпост" (архив)

32 курсантам из 12 муниципалитетов вручат нагрудные знаки "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области". Награждение пройдет на слете "Юные ратники" 6 декабря в технопарке в Тюмени, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Юнармейцы и их руководители подведут итоги года. На образовательных площадках эксперты проведут для участников мастер-классы по личному бренду, коммуникациям в сети, а также школу юного корреспондента.

С руководителями обсудят темы цифровизации юнармии и работы с цифровым домом движения. Кроме того, проведут для них коммуникативную игру по решению этических проблем.

Завершит программу концерт "Летопись слета юных ратников". После чего ребята примут участие в акции "Свеча" на площади Памяти.

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# ратники , слет , центр Аванпост , юнармейцы , Юнармия

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