В Тюмени наградят лучших юнармейцев региона

| Фото: "Аванпост" (архив) | Фото: "Аванпост" (архив)

32 курсантам из 12 муниципалитетов вручат нагрудные знаки "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области". Награждение пройдет на слете "Юные ратники" 6 декабря в технопарке в Тюмени, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Юнармейцы и их руководители подведут итоги года. На образовательных площадках эксперты проведут для участников мастер-классы по личному бренду, коммуникациям в сети, а также школу юного корреспондента.

С руководителями обсудят темы цифровизации юнармии и работы с цифровым домом движения. Кроме того, проведут для них коммуникативную игру по решению этических проблем.

Завершит программу концерт "Летопись слета юных ратников". После чего ребята примут участие в акции "Свеча" на площади Памяти.