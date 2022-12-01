В Тюмени открылась новогодняя почта для писем Деду Морозу

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Почтовый ящик для писем Деду Морозу установили в центральном почтовом отделении Тюмени по адресу: ул. Республики, 56. На табличке рядом указан адрес волшебника, сообщает Почта России.

Если ребятам понадобится помощь, сотрудники почты объяснят, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Отправить послания можно до 31 декабря. Адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза".

Почта доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно, главное - написать, что оно для Деда Мороза.

Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому ХелМучи, марийскому ЙуштоКугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – СааганУбгэн.

Каждый день в декабре сотрудники почты будут сортировать письма и отправлять их в резиденции новогодних волшебников. В 2021 году только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 тыс. писем с заветными желаниями детей и взрослых. Еще несколько тысяч посланий отправились в другие регионы.