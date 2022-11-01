Более 40 членов семей мобилизованных обратились в социальную гостиную в Аромашевском районе

| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Более 40 членов семей военнослужащих, призванных или находящихся в зоне специальной военной операции, обратились в социальную гостиную в Аромашевском районе. Об этом сообщил глава района Игорь Власов в ходе прямой линии в соцсетях "Одноклассники" и ВКонтакте 30 ноября.

"Люди обратились по вопросам оказания психологической помощи, консультирования. Услуга востребованная", — заверил Игорь Власов.

Отметим, социальная гостиная работает каждую среду с 16 до 18 часов в детской библиотеке по адресу: с. Аромашево, ул. Ленина, 166. Личный прием Игорь Власов проводит каждую четвертую среду месяца.

Официальный оперативный штаб по оказанию содействия мобилизованным гражданам и их семьям в районе создали 7 октября. "В штабе работают представители общественных организаций и учреждений, задействованных во взаимоотношениях с мобилизованными и их семьями. Кроме того, организован пункт сбора гуманитарной помощи в комплексном центре социального обслуживания населения на улице Октябрьской. Сюда местные жители могут принести вещи. В совете ветеранов района открыт счет "Благодарение победителей", на который можно перечислить средства", — добавил глава района.

Пять раз отправили гуманитарную помощь. На прошлой неделе приобрели четыре банные печи. Кроме того, предприниматели сделали семь печей-буржуек для обогрева, сушки одежды и обуви. "Оперативно сработали. Как показала практика, это очень востребованное оборудование в зоне специальной военной операции. Я думаю, что мы будем помогать и дальше", — сказал Игорь Власов.

Инна Пахомова