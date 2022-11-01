В Тюменской области ежегодно более 20% бюджетных средств направляется на поддержку бизнес-проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодно более 20% бюджетных средств направляется на поддержку бизнес-проектов и развитие предпринимательского сообщества в Тюменской области. Об этом заявил генеральный директор Инвестиционного агентства региона Николай Пуртов на IX ежегодном международном форуме и выставке "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ - 2022" 30 ноября.

Он выступил на сессии "Российская Арктика - территория инвестиций. Запуск проектов и реализация существующих в новых экономических условиях". Николай Пуртов подробно рассказал о поддержке инвестиционных проектов в рамках Нефтегазового кластера области.

Региональная программа инвестиционного развития включает девять приоритетных направлений, в том числе и нефтегазосервис. Сегодня в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер" входит 105 компаний-участников, производящих продукцию для нефтегазового сектора и оказывающих нефтесервисные услуги из 17 регионов страны.

"Мы не только активно вовлекаем участников в наш кластер, но и прорабатываем технологические цепочки. В регионе работают научно-технические центры ведущих нефтегазовых компаний, производится оборудование для нужд ТЭК, расположены крупные полимерные производства. Тюменская область играет важную роль для Арктического Ямала. Мы за Уралом единственный регион, который имеет географический перекрёсток. Транспортные коридоры как с запада на восток, так и с севера на юг идут через Тюменскую область. Наши логистические преимущества уже оценили крупные компании, которые занимаются этим направлением. Заключены несколько инвестиционных соглашений на размещение в регионе логических центров. Нам есть что предложить нефтегазовым предприятиям. Например, "Газпром СПГ технологии" завершает реализацию первой очереди строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа. Надеемся, что компания приступит и к следующему этапу реализации проекта", - поделился генеральный директор Инвестагентства.

Также Николай Пуртов рассказал о работе единой инвестиционной команды, мерах государственной и региональной поддержки, финансовых и налоговых преимуществах, лизинговых инструментах для бизнеса. Он предложил участникам форума использовать уникальные возможности Тюменского региона для реализации на территории области новых проектов.

В рамках сессии присутствующие обсудили дальнейшее развитие стратегических отраслей, перспективы геологоразведки Ямала и Арктики, особенности исследований нефтегазовых месторождений, вопросы экологического благополучия.

Отметим, что в форуме принимают участие более 150 человек. Это руководители ключевых предприятий отраслей разведки, добычи, обустройства, транспортировки и переработки нефти и газа, представители регуляторных органов, технологических и инжиниринговых компаний.

На площадке форума проходит обсуждение планов и стратегий развития, инфраструктуры проектов, вопросов внедрения технологических новшеств.