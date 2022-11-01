В Тюменской области 12 сельских больниц реконструируют в 2022 году

| Фото: vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

12 областных больниц в сельских территориях ремонтируются с начала 2022 года. В Нижней Тавде ремонт начался в 2021 году, продолжается в этом. Там будет большое терапевтическое отделение.

Об этом рассказала директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова во время эфира в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

"Продолжаются ремонты больницы в Казанском районе, нескольких подразделениях областной больницы №4, в Бердюжье, в Викуловском районе полностью обновляется поликлиника, в Абатском районе ремонт детской поликлиники. Во всех объектах идет большой капремонт и не только зданий, но и прилегающей территории, плюс замена оборудования", - пояснила она.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется по направлениям: капитальный ремонт учреждений, строительство новых объектов, приобретение оборудования, восполнение дефицита или замена действующего автотранспорта.

| Фото: vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

Для сельских больниц приобретаются цифровые маммографы, аппараты УЗИ, рентген, эндоскопы, другое. В 2022 году в регион поступила 101 единица медико-санитарного транспорта, которые выполняет функции по доставке к поликлинике и обратно маломобильного пациента, медиков к пациентам.

"Уже идут торги по закупкам на 2023 год. Планируется приобрести 25 автомобилей для первичного звена здравоохранения, более 200 единиц оборудования. Пять больниц, которые начали ремонт в 2022 год, продолжат его в будущем году", - сказала Логинова.

До конца 2022 года откроют новую амбулаторию в с. Шорохово Исетского района. Ее построили на месте старого ФАПа. Амбулатория имеет площадь 300 кв. метров. Квалифицированную медпомощь получат не только местные жители, но и из прилегающих сел. Кроме того, в Шорохово базируется бригада скорой помощи.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение". В Тюменской области до 2025 года по данной программе будут отремонтированы и оснащены 40 сельских амбулаторий и ФАПов.

Анжела Лебедева