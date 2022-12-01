В Тюменской области проводили группу мобилизованных к месту службы

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменский железнодорожный вокзал за последнее время стал символом мужества. Именно отсюда отправляются мобилизованные к месту службы.

Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на проводах очередного подразделения, сформированного в рамках частичной мобилизации, 30 ноября.

В одном строю жители Тюменской и Свердловской областей.

"Сегодня вы отправляетесь на западные рубежи нашей страны, туда, где уже восемь лет гибнут мирные жители, где с февраля Россия проводит специальную военную операцию. Вам предстоит непростая задача - поставить точку в борьбе с неонацизмом. Я смотрю на ваши ряды и вижу лучших представителей нашей страны. Благодаря вам пишется героическая история Вооруженных сил России", - обратился глава региона к военнослужащим.

Он отметил, что боевыми медалями и орденами награждены уже 64 тюменца. Кроме этого, Александр Моор подчеркнул, что Тюменская область продолжит приобретать все необходимое дополнительное обмундирование и снаряжение. Так, на прошлой неделе поступило оборудование для наблюдения и разведки. Оно уже доставлено в подразделения. Для упрощения логистики доставки регион открыл в Краснодоне в Луганской народной республике специальный пункт, куда будет доставляться помощь, чтобы подразделения получали ее оперативно.

"К нашей работе по оснащению подразделений подключилось большое количество предприятий и жителей. Помните, что вас поддерживает вся Тюменская область. И мы сделаем все, чтобы поддержать ваши семьи. С честью исполняйте свой воинский долг и не волнуйтесь за ваших родных и близкий. Удачи вам при выполнении боевых задач. Пусть наша вера и поддержка дает вам сил", - сказал Александр Моор.