Теплый павильон открыли для болельщиков на II этапе Кубка России в Увате

| Фото: Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Специальный теплый павильон создали для болельщиков на II этапе Кубка России в Увате. Также организованы отопление рядом с торговыми точками и возможность погреться в спортивном зале комплекса. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

На пресс-конференции, посвященной старту соревнований, глава Уватского района Вячеслав Елизаров отметил, что принимающая сторона позаботилась, чтобы зрители чувствовали себя комфортно.

"Мы понимаем, что погода морозная, и у нас ожидаются не только взрослые, но и дети. Поэтому погреться – это очень важно. Также для болельщиков подготовлена небольшая культурная программа, предусмотрена возможность горячего питания, будет продажа сувениров", - сказал глава муниципалитета.

Он отметил, что гостиница биатлонного центра и "Гранд-отель" заполнены на 100 %. Созданы все условия как для комфортного проживания, так и для всего, что связано с питанием. По словам Вячеслава Елизарова, в первый день заселения спортсменов они получили от них пожелания по питанию, и уже оперативно его скорректировали – увеличили интервал приемов пищи и расширили ассортимент блюд. Кроме этого, в этом сезоне Союз биатлонистов России организовал на своих соревнованиях Biathlon Family – специальное помещение рядом с ареной, где спортсмены могут обогреться, перекусить, пообщаться после тренировки и соревнований.

| Фото: Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Из-за морозной погоды жюри приняло решение сократить дистанции гонок – мужчины побегут 15 км, женщины 12,5 км. По прогнозу ожидается пограничная температура, около минус 20 градусов.

"По техническому состоянию трассы: 30 ноября была официальная тренировка, она прошла без замечаний. Возникают какие-то непредвиденные моменты и в процессе тренировок, и в процессе соревнований. Судьи к этому готовы и моментально реагируют на меняющиеся условия", - отметил главный судья 2-го этапа PARI Кубка России по биатлону Василий Софронов.

По его словам, на этапе - опытный судейский корпус, те, кто ранее судил крупнейшие международные соревнования от чемпионатов мира до Олимпийских игр. "Мне как главному судье спокойно, когда рядом есть такие судьи, способные прикрыть тыл, грамотно выйти из любой сложной ситуации, на которых можно понадеяться. Мы намерены провести соревнования на высоком уровне", - резюмировал Василий Софронов.