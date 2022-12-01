  • 1 декабря 20221.12.2022четверг
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени фотовыставка "Начать сначала. Утро в деревне" объединит 700 работ

Общество, 11:54 01 декабря 2022

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 700 работ будет представлено на фотовыставке современного искусства "Начать сначала. Утро в деревне", которая откроется в Тюмени в "Конторе пароходства" 2 декабря в 11 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Организаторы выставки уверены, что работы вызовут искренний интерес у молодого поколения, желающего по-новому взглянуть на традиции и быт сибирской деревни. Здесь деревню можно будет не только увидеть, но и услышать.

Отбор фотографий шел почти полгода. Авторами работ выступили как профессиональные фотографы, так и сами жители деревень, объединенные идеей обратиться к общим воспоминаниям об особой культуре, особом темпе и ритме жизни, доступном только в деревне.

"Человеческая память устроена так, что запахи, звуки, ощущения могут погрузить нас в прошлое быстрее и глубже, чем самые достоверные факты и даты", - прокомментировала автор конкурса и фотовыставки президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , Ольга Езикеева , фотовыставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:46 01.12.2022Более 8 тыс. кубометров снега вывезли из Тюмени за прошедшую неделю
13:13 01.12.2022В Тюменской области ресурсный центр адаптации инвалидов откроют в 2023 году
12:50 01.12.2022Эксперт объяснил важность десятилетия науки и технологий в России
11:54 01.12.2022В Тюмени фотовыставка "Начать сначала. Утро в деревне" объединит 700 работ