В Тюмени фотовыставка "Начать сначала. Утро в деревне" объединит 700 работ

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 700 работ будет представлено на фотовыставке современного искусства "Начать сначала. Утро в деревне", которая откроется в Тюмени в "Конторе пароходства" 2 декабря в 11 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Организаторы выставки уверены, что работы вызовут искренний интерес у молодого поколения, желающего по-новому взглянуть на традиции и быт сибирской деревни. Здесь деревню можно будет не только увидеть, но и услышать.

Отбор фотографий шел почти полгода. Авторами работ выступили как профессиональные фотографы, так и сами жители деревень, объединенные идеей обратиться к общим воспоминаниям об особой культуре, особом темпе и ритме жизни, доступном только в деревне.

"Человеческая память устроена так, что запахи, звуки, ощущения могут погрузить нас в прошлое быстрее и глубже, чем самые достоверные факты и даты", - прокомментировала автор конкурса и фотовыставки президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.