В Тюменской области ресурсный центр адаптации инвалидов откроют в 2023 году

| Фото: vk.com/toovoi | Фото: vk.com/toovoi

Ресурсный центр адаптации инвалидов откроют в Тюмени в первом квартале 2023 г. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает Тюменское областное общество инвалидов.

Курсы повышения квалификации "Основы консультирования и медиации" прошли в Тюмени 28 ноября. В них принимают участие 30 равных консультантов из числа активистов областной организации ВОИ.

"Равный консультант - это консультант, который не только имеет опыт жизни с инвалидностью, профессионально обучен и оказывает информационную поддержку клиенту, но и является убедительным примером возможности вести активную, полноценную жизнь", - пояснили авторы проекта.

Услуги ресурсного центра адаптации инвалидов направлены на социально-бытовую и социально-средовую адаптации: тренировки и обучение технике пользования ТСР, консультативные беседы по профилактике осложнений, бытовому самообслуживанию, знакомство с адаптивными видами спорта, психологические тренинги.

Жители Тюменской области с инвалидностью могут бесплатно получить консультации по различным вопросам, в том числе юридическим, воспользоваться услугами службы проката технических средств реабилитации.

Телефон: +7 (3452) 55-58-73, +7 958 255 9196 (вайбер/ватсап, телеграм).

Вся информация о мероприятиях и услугах в рамках проекта и работе Ресурсного центра будет размещена на сайте и в группе ВКонтакте.