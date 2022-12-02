В Аромашево отремонтируют здание для учеников начальной школы

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Капитальный ремонт планируют провести в здании школы на ул. Декабристов, 12 в Аромашево. Об этом сообщил глава района Игорь Власов в ходе прямой линии в соцсетях "Одноклассники" и ВКонтакте 30 ноября.

Эта мера позволит организовать занятия для учащихся младших классов в первую смену, поскольку не все ребята вмещаются в школу с 8 часов.

"Разработан проект на капитальный ремонт здания по улице Декабристов, 12. После выполненных работ в него переведут начальную школу. В скором времени передадим его в государственную экспертизу Тюменской области. После того, как получим положительное заключение, при наличии финансирования приступим к работам по капитальному ремонту", — добавил он.

Инна Пахомова