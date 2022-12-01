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Скейт-парк построят у дома № 123 по ул. Московский тракт в Тюмени

Экономика, 15:48 01 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Скейт-парк планируют обустроить в районе многоквартирного дома № 123 по ул. Московский тракт. Это вопрос обсудили на рабочей встрече по дизайн-проекту благоустройства территории общего пользования в управе Калининского административного округа Тюмени.

На неблагоустроенной территории в районе гаражей появится современное креативное общественное пространство, жители получат возможность активно проводить время, заниматься скейтбордингом, брейк-дансом и развивать эти направления. Также здесь установят полюбившиеся тюменцам площадки для стритворкаута и игры в стритбол, сообщает управа.

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# благоустройство дворов , скейт-парк

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