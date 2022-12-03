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2023 год в Тобольске пройдет под именем писателя и художника Михаила Знаменского

Общество, 11:02 03 декабря 2022

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Годом писателя и художника Михаила Знаменского объявлен 2023 год в Тобольске. Об этом на пленарном заседании Тюменской областной думы в Тобольске сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Третий год мы вместе с тоболяками выбираем, какой исторической личности мы посвятим текущий год, - пояснил он. - Это не просто название года, это очень детально проработанный цикл просветительских мероприятий, направленный на изучение истории родного края".

2021 год был годом Ремезова. И на общей волне интереса к его личности в процессе голосования за наименование нового аэропорта тоболяки назвали его в честь знаменитого архитектора и картографа. 2022 год – Данилы Чулкова. До этого много говорили о необходимости увековечить образ первого воеводы, и это как раз удалось сделать в его памятный год. На линии реки Курдюмка стоит теперь его ладья, в которой он со своими соратниками Иваном и Рамазаном указывает, где быть городу Тобольску.

2023 год будет посвящен художнику, который по словам главы города, открыл тобольский городской пейзаж, занялся резьбой по кости, создав, по сути школу, известную далеко за пределами России.

"Он сделал уникальные этнографические зарисовки сибирских коренных народов, выезжал в экспедиции как переводчик с татарского языка при губернском правлении в 1863 и 1866 годах в Надым, Обдорск, Березов. Обо всем этом мы будем рассказывать горожанам, а главное – молодежи и школьникам", - сообщил Максим Афанасьев.

Борис Олейник

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# культура , Максим Афанасьев , Тобольск

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