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Вакцинация диких животных началась в лесах Тюменской области

Общество, 16:56 01 декабря 2022

управление ветеринарии Тюменской области

Более 318 тыс. доз вакцины против бешенства диких плотоядных животных разложено в тюменских лесах в 2022 году. Вакцинацию проводят специалисты ветеринарной службы Тюменской области совместно с представителями Госохотдепартамента Тюменской области с 2019 года.

Препарат "Рабистав", изготовленный ФКП "Ставропольская биофабрика", сообщает Управление ветеринарии Тюменской области, расфасован в полистироловые капсулы, заключенные внутрь приманки, выполненной в виде брикета, изготовленного из продуктов, съедобных для плотоядных: мясокостной или рыбной муки, жира говяжьего и парафина. Иммунизация проводится путем раскладки брикетов-приманок в лесных массивах в два этапа — весной и осенью.

Ветеринарная служба напоминает, что бешенство является вирусным заболеванием, протекающим с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающимся, как правило, смертельным исходом. Главными источниками возбудителя бешенства являются дикие хищники. В случае захода диких животных в населенные пункты рекомендовано не приближаться к ним и не подкармливать. К бешенству восприимчивы все виды домашних и сельскохозяйственных животных, может им заболеть и человек.

Заражение человека происходит при укусе или попадании слюны бешеного животного на поврежденную кожу. При любом подозрении на бешенство, укус, любой контакт с подозрительным животным, необходимо обращаться к ветеринарным специалистам. В случае укуса рану необходимо промыть мыльным раствором и немедленно обратиться в медицинское учреждение для прохождения курса антирабической вакцинации.

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# вакцинация , ветеринария , животные

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