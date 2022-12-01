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Хоккейную команду из сотрудников МЧС создали в Тюмени

Спорт, 16:45 01 декабря 2022

из сообщества "ХК «Рубин» (Тюмень)" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "ХК «Рубин» (Тюмень)" во ВКонтакте (архив)

Хоккейную команду под названием "Факел" создали в ГУ МЧС России по Тюменской области 1 декабря. Дата образования стала символичной, совпадает со Всероссийским днем хоккея.

"В нашем регионе богатая и достойная хоккейная летопись. Это касается как достижений на профессиональном уровне, так и развития массового спорта. Интерес тюменцев к хоккею колоссальный. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области сформировали свою хоккейную команду во Всероссийский день хоккея", — рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области.

В состав дружины вошли сотрудники и работники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Капитаном выбрали старшего помощника начальника дежурной смены СПТ 32 ПСО ГУ МЧС России по Тюменской области Николая Савченкова.

Команда активно готовится к своему дебюту: 18 декабря они поборются за первенство во II межрегиональном турнире по хоккею с шайбой на Кубок начальника Уральского института ГПС МЧС России.

Для команды разработаны логотипы с изображением соболя.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , хоккей

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