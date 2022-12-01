Российское движение детей и молодежи объединит лидеров и активистов Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российское движение детей и молодежи объединит лидеров и активистов в Тюменской области. Штаб организации будет располагаться на ул. Ленина, 69а, сказал губернатор региона Александр Моор на первом координационном совете отделения движения детей и молодежи в Тюменской области 1 декабря.

"Молодое поколение объединяется в интересах создания сообщества равных возможностей, саморазвития, раскрытия личностного потенциала, участия в коллективной созидательной работе на благо общества и всей страны. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи - это единое движение. Оно призвано сплотить все детские организации и объединения в стране, охватить наибольшее количество детей и подростков, создать команды единомышленников. В движении каждый сможет найти полезное и интересное дело, раскрыть свой потенциал в многогранной палитре возможностей", – добавил он.

Задача движения — воспитать у ребенка духовно-нравственные качества, научить его бережно относиться к окружающей среде, а также, чтобы он смог реализоваться и развиваться в России. По словам заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, в своих сообществах лидеры будут самостоятельно принимать решения о том, какие провести мероприятия для детей и чем наполнить молодежную повестку, а созданный координационный совет, куда войдут детские и молодежно-общественные организации, будет решать организационные вопросы. Кроме этого, в каждом муниципалитете Тюменской области так же будет создано отделение совета. Они должны начать работать уже в декабре этого года.

"В целом мы продолжаем реализовывать модель, когда опираясь на интересы наших детей, в регионе создаются события и проекты для них. И нам важны каждые, не только юридически оформленные молодежные организации, но и отдельные частные инициативы", - отметил Алексей Райдер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководителем движения в регионе стала председатель регионального отделения Российского движения школьников, кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина. Она рассказала о планах развития движения в Тюменской области на 2023 год. Так, ключевым моментом станет объединение усилий детских и молодежных организаций для создания общего воспитательного пространства.

"Планируется обмен идеями и опытом между разными организациями, обязательно будет поддержка детских инициатив. Также важна работа с педагогическими сообществами, вовлечением в деятельность родителей, развитие института наставничества и многое другое. Движение проведет родительский, педагогический форум, образовательные события для педагогов, фестиваль детских организаций. Все встречи станут постоянными", - добавила она.

"Основные задачи по созданию инфраструктуры общероссийского движения детей и молодежи в Тюменской области будут закреплены в решении заседания. Но хотел бы обратить внимание, что времени на "раскачку" нет, надо заниматься вопросами содействия движению уже сегодня", - резюмировал губернатор региона Александр Моор.

Отметим, что уже в декабре пройдет первый съезд участников движения. Он состоится с 17 по 20 декабря. В состав делегации Тюменской области войдут 16 человек.

Виктория Макарова