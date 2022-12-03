Рассказать о родственниках в День Неизвестного солдата предлагают тюменцам в соцсетях

| Фото: группа "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте | Фото: группа "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте

Рассказать о родственниках, погибших в боевых действиях, предлагают жителям Тюменской области. Акцию "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" ко Дню Неизвестного солдата, который пройдет 3 декабря, в социальных сетях запускают тюменские поисковики.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь Областного поискового центра имени Артура Ольховского Валерия Ивановская.

"В своих социальных сетях можно установить аватар с символикой Дня Неизвестного солдата или опубликовать запись на стене с картинкой-аватаром с упоминанием хэштега #ДеньНеизвестногоСолдата. Суть в том, чтобы не просто разместить изображение, но и рассказать об этом дне, о родственниках, которые без вести пропали", — отметила она.

К проведению экскурсий в День Неизвестного солдата в Областном поисковом центре готовят учащихся 20 школ города, где размещены уголки боевой славы. Также в Тюмени пройдут возложения цветов к памятникам и минуты молчания, а поисковый отряд "Кречет" совершит пеший поход к Вечному огню.

Вера Коршунова