Спектакль-концерт "Фрида" покажут в Тюменской филармонии

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Посмотреть спектакль "Фрида", в главных ролях которого Дарья Мороз и Петр Дранга, тюменцы смогут в филармонии и 2 декабря, сообщает региональный департамент культуры. Начало в 19 часов.

Спектакль-концерт рассказывает о художнице Фриде Кало, раскрывает безграничные возможности личности с трагической судьбой.

Первый показ состоялся 1 декабря. Артисты общались с тюменским зрителем не только на спектакле. Перед выходом на сцену аккордеонист-виртуоз, дирижер и композитор Петр Дранга встретился с юными дарованиями - учениками детских школ искусств, института культуры, любителями музыки и своими поклонниками. Музыкант рассказал, как начинал свой творческий путь и совершенствовал мастерство, какими инструментами, кроме аккордеона, владеет еще.

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

"Это не первая встреча со звездой, организованная для тюменских ребятишек. Общение с известными деятелями искусства и культуры, мастер-классы, которые они регулярно у нас проводят, позволяют юным музыкантам региона профессионально расти, набираться опыта и становиться большими артистами", – сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Отметим, "Фриду" поставили в марте 2022 года, в Театре Наций. Режиссер – Сергей Сотников, продюсером стал Петр Дранга. Также он написал всю музыку для этого проекта.

Билеты на спектакль доступны по "Пушкинской карте".