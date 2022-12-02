Жители Аромашевского района собирают адресные посылки в зону СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Аромашевского района собирают адресные посылки в зону специальной военной операции в рамках акции "Тепло родного дома". Об этом в своем Telegram-канале написал глава Аромашевского района Игорь Власов.

Посылки от жителей района принимают в комплексном центре социального обсулживания населения по адресу: с. Аромашево, ул. Октябрьская, 9, стр. 2, помещение 1. Принести их можно с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов.

Из документа, приложеного к посту, известно, что до 15 декабря организуют сбор посылок на оба направления - северное (ЛНР, Белгородская и Курская области) и южное (ДНР, Запорожье, Херсон), "Тобол", "Карабаш", саперные полки кроме батальона "Ермак". С 1 по 15 января продлится сбор посылок на северное направление. С 15 по 31 января 2023 года будут принимать вещи для отправок на южное направление.

Вещи, которые хотят отправить родным жители Аромашевского района, должны лежать в картонных коробках в открытом виде. Необходимо заполнить бланки описи вложения с указанием всех отправленных предметов и их количесвтом. Максимальный вес послыки — 15 кг. Запрещено класть скоропортящиеся продукты, курительные смеси, алкоголь.

Решение об участии в акции "Тепло родного дома" приняли на оперативном заседании штаба по помощи мобилизованным и их семьям. Также собираются закупить для мобилизованных дополнительные печи для обогрева и приготовления пищи.

Инна Пахомова