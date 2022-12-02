Жители Тюменской области проверят уровень финансовой грамотности

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

Жители Тюменской области смогут оценить, насколько хорошо они ориентируются в финансовых вопросах, и получить индивидуальные рекомендации. Пятый ежегодный всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив с 1 по 15 декабря.

Впервые в этом году испытание могут пройти школьники младших классов. Задания помогут им узнать, как формируется семейный бюджет, как разумно совершать покупки в магазине и многое другое. Также впервые появилась возможность пройти зачет всей семьей, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

Онлайн-зачет традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах, продвинутый – для тех, кто уже имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. Вопросы зачета касаются практически всех ключевых тем из мира финансов – платежных карт, вкладов, кредитов, инвестиций, пенсий, страхования, налогов, кибербезопасности.

"В прошлом году более десяти тысяч жителей тюменского региона приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности. Из них успешно справился с заданиями 71 процент югорчан и ямальцев, а также 67 процентов тюменцев. В 2020 году показатели были существенно ниже – 60 процентов югорчан и ямальцев и только каждый второй тюменец. Участие в зачете позволяет жителям региона понять, достаточно ли у них знаний и навыков, чтобы принимать правильные финансовые решения и защищать себя от мошенников", – сообщила управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Тем, кто успешно пройдет зачет, выдадут именной сертификат. Все участники получат анализ результатов с рекомендацией по изучению дополнительных материалов, которые помогут устранить пробелы в знаниях.

Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, а семейного – не более часа. Количество попыток прохождения не ограничено.

Подробности и форма для регистрации доступны на сайте проекта.