Тюменский ХК "Рубин" уступил "Ладе" по буллитам

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" уступил "Ладе" 4:3 по буллитам в домашнем матче, сообщает пресс-служба клуба.

"С первых же минут матча хозяева определили свои амбиции, атака за атакой создавались у ворот Александра Трушкова. Затем игра стала более равной. Счет не был открыт в первом отрезке матча. На 27- й минуте Трушков не успел отреагировать, а Герман Нестеров красиво пробил. 1:0 "Рубин" повел в счете. К 49-й минуте гости сумели создать атаку, которая Назарову оказалась не по силам. После пропущенной шайбы игру словно подменили. Один гол за другим посыпались в обе стороны", - прокомментировали в пресс-службе "Рубина".

Георгий Бусаров вывел "Ладу" вперёд, а Дмитрий Зайцев тут же сравнял. Затем Роман Чемерикин после паса Николая Владимирова сделал счет 3:2. На табло шла 57 минута встречи.

Спустя минуту гости забили Назарову еще раз, 3:3.

До ухода на овертайм тюменцы имели шансы на спасение, но забить не удалось. Как и в дополнительный период. А в серии буллитов команды провели 20 бросков. Последний остался за гостями. Победа "Лады" 4:3.

Главный тренер ХК "Лада" Валерий Белов отметил, что игра была очень интересной. "Игра была результативная, с интригой и никак не могла закончиться. Победа нам была сегодня нужнее, ведь у нас до этого было три поражения подряд. Будем считать, что наш игрок был сегодня хладнокровней. Игра была и боевая, и зрелищная. Равные соперники, я думаю, что всем понравился этот матч", - сказал он.

Играли две сильные комнады, подчеркнул главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменёв. "К сожалению, всё закончилось не в нашу пользу. Были моменты у обеих команд. Мы вели по счёту, нам следовало удерживать преимущество, не в плане играть на удержание, а удержать его и спокойно доводить до победы. Но чего-то не хватило, будем искать причины", - уточнил тренер тюменцев.