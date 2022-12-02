Баскетболисты-колясочники из Донецка участвуют в тюменском форуме #возМОЖНОсти

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сборная баскетболистов-колясочников "Донбасс" из Донецка участвует в IV региональном специализированном форуме #возМОЖНОсти. Визит спортсменов стал возможен благодаря победе Тюменской федерации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в конкурсе Фонда президентских грантов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил капитан команды баскетболистов-колясочников спортивно-оздоровительного комплекса "Шанс" Тюменской области Алексей Городецкий.

"Грант был направлен на то, чтобы донецкая команда могла приехать в Тюмень, поучаствовать с нашей сборной в сборах, а потом стать участником чемпионата Тюменской области", - говорит Алексей.

Капитан команды баскетбольного клуба инвалидов "Донбасс" Андрей Калугин во время встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором на полях форума отметил дружелюбный, радушный прием тюменцев. Неделю спортсмены из ДНР живут в "Олимпийской ребячке", где их окружили заботой и вниманием.

"Нас семь человек приехали в Тюмень. Два раза в день с тюменскими ребятами проводим совместные тренировки. Наш клуб образовался в 2002 году, отметили 20-летие. Есть вторые, третьи места с соревнований европейского уровня. Настрой на чемпионат Тюменской области боевой, будем бороться", - рассказал он.

Чемпионат Тюменской области среди баскетболистов-колясочников пройдёт 8 декабря. Тюменский клуб "Шанс" готов бороться за лидерство. В зачете у команды за 30 лет существования есть призовые места с чемпионата России.

Один из самых опытных игроков клуба, 64-летний Иван Павлов, баскетболом на коляске занимается с 1992 года. В 27 лет он получил травму позвоночника, оказался в инвалидном кресле. Долго не унывал, через пять лет уже участвовал в марафонах.

Иван Павлов | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Иван Павлов | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Совершил не один марафон по Тюменской области. По Республике и Мельникайте в Тюмени. Бал также пробег Тюмень – Ишим в 1994 году. Я изначально придерживался точки зрения: движение – это жизнь. Баскетбол для меня - это то самое движение. Здесь много таких упражнений, которых в другом виде спорта нет. Команда поддерживает боевой дух и позитивное настроение", - отмечает Иван Павлов.

Напомним, IV региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти проходит в Тюмени в Легкоатлетическом манеже. В нем участвуют более 1 тыс. человек – это люди с ОВЗ, представители региональных и федеральных структур, бизнеса, общественных объединений инвалидов.

Анжела Лебедева