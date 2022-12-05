20 врачей-специалистов из Тюмени будут работать в Аромашевском районе с 5 по 16 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 врачей-специалистов из Тюмени проведут осмотр, диагностику жителей Аромашевского района, назначат или внесут изменения в лечение, дадут рекомендации в рамках реализации нового проекта "Здоровое село" с 5 по 16 декабря, сообщает областной департамент здравоохранения.

Тюменские врачи проведут школы здоровья для пациентов, а для врачей района – мастер-классы и обучающие семинары. Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики организуют обследование в "Палатке здоровья". Жители Аромашевского района смогут пройти обследование на кардиовизоре, измерить артериальное давление, пройти биоимпедансометрию. Участники получат консультацию по основным показателям здоровья, правильному питанию, профилактике гиподинамии и необходимости сохранения водного баланса в организме, ознакомятся с профилактическими печатными материалами.

Записывать к узким специалистам будут после предварительного осмотра фельдшера. При себе нужно иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Для уточнения информации по работе выездной бригады проекта "Здоровое село" можно обращаться по телефону: 8-(834545)-2-17-31.