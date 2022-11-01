1 тыс. 790 жителей Сладковского района побывали на приемах у мобильной бригады тюменских врачей

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 тыс. 790 жителей десяти населенных пунктов Сладковского района побывали на приемах у докторов из медучреждений Тюмени в рамках проекта "Здоровое село". 18 врачей проводили осмотры и диагностику, назначали и вносили изменения в лечение, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Скорректировано лечение 1 тысяче 231 человеку, направлено на дообследование щитовидной железы и органов брюшной полости 767 человек. Госпитализация в Областную больницу № 4 потребовалось трем пациентам по экстренным показаниям. На стационарное лечение в филиал № 1 Сладковской районной больницы направлено шесть человек. Также направление на проведение коронароангиографии получили 85 человек", — подвели итоги в ведомстве.

Как сообщил глава Сладковского района Александр Иванов, прием жителей вели терапевты, хирурги, кардиологи, эндокринолог, эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики, неврологи, онкологи, реабилитолог, врач паллиативной медицины, нарколог и фтизиатр.

Сладковский район стал первым муниципалитетом в регионе, где прошла акция "Здоровое село". Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова отметила, что проект показал свою эффективность. Опыт выездной работы будет распространятся на другие районы Тюменской области.