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Тюменские водолазы учатся проводить сварочные работы под водой в воронежской школе

Общество, 15:41 02 декабря 2022

из Telegram-канала ГКУ ТО "ТОСЭР" | Фото: из Telegram-канала ГКУ ТО "ТОСЭР"

Три сотрудника Тюменской областной службы экстренного реагирования проходят обучение в Воронежской водолазной школе.

"Спасатели получают шестой разряд. После обучения они смогут руководить водолазными спусками, проводить сварочные работы под водой, работать во всех видах снаряжения — открытое, закрытое, вентилируемое, принудительное", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

В Telegram-канале ТОСЭР тюменцы показали костюм подводного сварщика. В таком обмундировании в полной темноте при воздействии течения водолаз с ювелирной точностью сможет ликвидировать пробоины и трещины на подводном трубопроводе, пояснили они.

К обучению тюменцы приступили две недели назад. Повышение квалификации рассчитано на полтора месяца.

Инна Пахомова

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# водолазы , спасатели , ТОСЭР

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