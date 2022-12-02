Трем пострадавшим от мороза на трассах Тюменской области помогли мобильные пункты обогрева

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не менее десяти мобильных пунктов обогрева разместили в Тюменской области. Их основная задача — обогрев граждан, стабилизация транспорта, первая помощь пострадавшим, вызов на место скорой медицинской помощи, сотрудников ГИБДД.

"Служба обогрева очень востребована. В 2021 году мы отреагировали на 41 вызов: отогрели 34 машины и оказали помощь 68 гражданам. В 2022 году с 21 ноября в области начались морозы: выезжали три раза, обогрели троих человек и завели три машины. Такие ситуации, когда людям негде согреться, могут плачевно закончиться", — рассказал заместитель начальника управления службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тюменской области Григорий Горбачев.

Техника, на которой выезжают спасатели, — укомплектованные пожарные автомобили связи и освещения. "С наступлением зимы этот автомобиль используется для помощи водителям и пассажирам, попавшим в сложную ситуацию на дороге. Например, автомобиль может сломаться на трассе. Поступает сигнал на пункт связи в нашу часть. Боевой расчет выезжает на место, где оказывает помощь по ситуации", — пояснил старший лейтенант внутренней службы, старший инженер, руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тюменской области Николай Гольцман.

В автомобиле есть тепловая пушка, с помощью которой можно отогреть автомобиль, пусковое зарядное устройство, необходимое для зарядки аккумулятора и запуска машины.

Пункты обогрева расположены по трассах в сторону Омска, Ханты-Мансийска и Исетского района. Сообщить о происшествиях на дорогах можно по телефонам 112 и 101. Все вызовы поступают в центр управления кризисных ситуаций: диспетчер обрабатывает информацию и направляет личный состав и технику для оказания помощи людям.

Инна Пахомова