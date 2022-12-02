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В Тюмени лечат сетчатку глаза по уникальной методике баллонирования

Общество, 14:23 02 декабря 2022

пресс-служба областного офтальмологического диспансера | Фото: пресс-служба областного офтальмологического диспансера

Уникальный малотравматичный метод лечения разрывов и отслойки сетчатки - баллонирование - применяют в Тюменском областном офтальмологическом диспансере, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Особенность метода в лечении без вмешательства внутри глазного яблока, под местной анестезией. Показания к операции определяет хирург, исходя из типа повреждения сетчатки.

"Баллоном блокируем разрыв, помещаем его между конъюнктивой и склерой. Он постепенно раздувается в глазу и блокирует разрыв. Вторым этапом делаем лазеркоагуляцию. Через десять дней баллон из глаза удаляем. Абсолютно безболезненная процедура", - подчеркнул главный врач лечебного учреждения, офтальмохирург высшей категории Леонид Протопопов.

Операция, добавил он, длится от 15 до 25 минут, ушивать ничего не требуется.

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# лечение , офтальмология

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