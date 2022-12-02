Дни казахской культуры в Тюменской области открыла выставка традиционного быта и культуры казахов "Откочевники"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потомки "откочевников" нашли в Сибири новый дом, сумев сохранить традиции и самобытную культуру казахского народа. Об этом рассказывает выставка традиционного быта и культуры казахов "Откочевники", которая открылась в ДНК "Строитель" в рамках Дней казахской культуры в регионе.

На выставке, по словам председателя Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева, представлены более 100 подлинных предметов и фотографий, которые рассказывают о многогранном мире казахской культуры, бережно сохраненном потомками "откочевников".

В Тюменской области, включая Югру и Ямал, согласно Всероссийской переписи населения 2021 года проживают более 39 тысяч казахов. Это потомки тех, кто в 30-х годах прошлого века откочевали в Сибирь.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставочное пространство, условно поделено на "женскую" и "мужскую" половины с характерным набором предметов: справа – конская упряжь, боевые и охотничьи оружия, слева – кухонная утварь, колыбель, ковры, сундук. Благодаря экспонатам этнографической выставки посетители узнают о многогранном мире традиционной и современной казахской культуры.

Казахи в Сибири старались сохранить традиционный уклад кочевой жизни. Однако независимая кочевая модель хозяйствования не вписывалась в формы организации труда в СССР. Тогда партийные органы попробовали создать колхозы, состоящие исключительно из кочевников-переселенцев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Так появились казахские колхозы имени Тельмана в Ишимском районе, "Кызыл-ту" в селе Ельцово Казанского района, "Кызыл-ту" в Заводоуковском районе. Колхоз "Бирлик" в Казанском районе, Ак кол" в Голышмановском районе. Самым северным казахским колхозом стала сельскохозяйственная артель имени Дальневосточной Красной армии.

Казахские колхозы жили своей автономной жизнью, не похожей на жизнь в других соседних деревнях. Старики, не таясь, читали намаз, что не могли себе позволить в те годы даже в Казахстане, где аксакалы совершали пятикратную молитву, плотно занавесив окна. Почти все взрослое население соблюдало пост в месяц Рамадан.

Яркая культурная программа, бережно сохраненные самобытные традиции казахского народа, радушная атмосфера праздника, ежегодно объединяет большое количество участников и гостей Дней казахской культуры в Тюменской области. "Это люди разных национальностей, - отметил Есенгалий Ибраев. - 15 лет национально-культурная автономия казахов работает над тем, чтобы культура и обычаи казахов стала ближе тюменцам разных национальностей, чтобы дружба народов становилась крепче".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2022 году этнокультурный проект, знакомящий с самобытной культурой казахского народа, посвящен 15-летию национально-культурной автономии казахов Тюменской области и 30-летию установления дипломатических отношений России и Казахстана.

Продолжат программу Дней казахской культуры выездные концерты казахских творческих коллективов и артистов Тюменской области. На сцене домов культуры в Упорово и Заводоуковске 4 и 11 декабря выступят вокальные ансамбли казахской песни "Мерей" и "Арай", коллективы школы казахского танца "Жас урпак" и ансамбль казахского танца "Гульдер". На русском и казахском языках прозвучат любимые народные и популярные песни в исполнении Венеры Рамазановой и Азизы Аугалиевой. Состоится дебют детского ансамбля домбристов "Мурагер".

Борис Олейник