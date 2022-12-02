На чемпионате Тобольска по баскетболу встретятся БК "Нефтехимик" и "СИБУР"

| Фото: vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Чемпионат Тобольска по баскетболу между командами БК "Нефтехимик" и "СИБУРом" (ЗапСибНефтехим) начнется в СК "Центральный" 3 декабря, начало - в 19 часов 30 минут. Накануне игроки "Нефтехимика" посетили промышленную площадку, сообщает ЗапСибНефтехим.

Для большинства спортсменов это было первое погружение в отрасль и профессию, подарившую команде название. С недавних пор – и талисман.

"Не секрет, что уже многие годы коренными жителями промплощадки являются чибисы. Вблизи установок они живут, строят гнезда, выводят птенцов. Эта небольшая, но умная и ловкая птичка стала лицом экологических программ "ЗапСиба", сохранению ее популяции посвящен отдельный проект "Территория чибисов", а портрет чибиса нарисован на центральном месте заводского арт-объекта #СОСЕДИСИБУРА", - говорят на предприятии.

| Фото: vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Тренер-скаут "Нефтехимика" Евгений Халангот доволен выбором талисмана, который, к слову, довольно долго искали: "Чибис – птица с отличной скоростью, реакцией. В баскетболе это очень полезные качества".

Продемонстрировать их спортсмены смогли и во время экскурсии, сыграв с участниками сборной ЗСНХ по баскетболу в баскетбол. Победила дружба и командный дух.