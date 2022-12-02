Тюменский студент представил робота-мерчандайзера на Всероссийском форуме стартап-студий

utmn.ru/ utmn.ru/

Третьекурсник Тюменского государственного университета Данила Щербич представил робота-мерчандайзера на I Всероссийском форуме стартап-студий. Робот способен следить за состоянием товаров на полках в магазине, сообщает вуз.

"Сегодня требуется много сотрудников для проведения мерчандайзинга. Каждый специалист должен не только выкладывать товар, но и отслеживать укомплектованность полок, определять количество продукции, которую нужно разместить, готовить фотоотчет для супервайзера о проделанной работе. Робот R2 автоматически выполняет все эти задачи, за исключением физической доставки товара со склада до торговой полки и ее комплектации в соответствии с инструкцией", - пояснил он.

Данила Щербич в феврале 2020 г. прошел отбор на предпринимательскую практику в "ТехноСпарк", по результатам которой получил предложение остаться на позиции венчуростроителя, строителя бизнеса. Он участвовал в развитии стартапов в области систем для промышленных химических чисток, складских роботов и RFID технологий, которые позволяют автоматически идентифицировать различные объекты. Месяц назад тюменский студент приступил к проекту R2 Robotics, где и занимаемся созданием робота.

Добавим, I Всероссийский форум стартап-студий организован в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Его участниками стали более 1,5 тыс. человек из 64 регионов.