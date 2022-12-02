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В Тюменской области разработают комплекс мер по бесперебойному электроснабжению

Экономика, 19:07 02 декабря 2022

t-l.ru

Меры по бесперебойному электроснабжению усиливают в Тюменской области. Вопросы жителей региона рассмотрели в региональном штабе по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством заместителя губернатора Вячеслава Вахрина 2 декабря. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вячеслав Вахрин поручил территориальным сетевым организациям совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области разработать план мероприятий, направленных на бесперебойное электроснабжение потребителей, особенно в отопительный период.

Представители электросетевых и энергосбытовых организаций доложили о причинах аварийных отключений, технической и организационной работе, которая проводится для предотвращения инцидентов, зафиксированных в ноябре. Также заверили, что будет усилена работа по информированию населения о плановых и аварийных отключениях.

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# Вячеслав Вахрин , сетевые компании , электроснабжение

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