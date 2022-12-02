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Еще одну группу мобилизованных проводили в Тюменской области

Общество, 20:29 02 декабря 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Еще одну группу мобилизованных Тюменской области проводили с тюменского железнодорожного вокзала 2 декабря. Мужчин доставят к месту боевого слаживания. Напутствовал земляков губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вы и ваши товарищи по оружию, которые уже направились в зону специальной военной операции меняете ход истории. Также как это сделали наши деды и прадеды 80 лет назад. Будьте достойны наших предков", - подчеркнул, обращаясь к мобилизованным глава региона.

Он отметил, что СВО объединила российское общество. Каждый вносит посильный вклад и помогает армии. Люди перечисляют деньги, собирают посылки, шьют и вяжут одежду, а дети пишут письма со словами веры и поддержки.

"Правительство Тюменской области находится на связи с командирами подразделений, мы будем оперативно получать всю информацию о дополнительном обмундировании и снаряжении, которое вам необходимо для выполнения боевых задач. Берегите друг друга. Удачи, ребята", - заверил Александр Моор.

Глава региона пожелал землякам достойной службы и вернуться домой с победой, и в полном составе. По традиции каждому бойцу вручили памятную монету в долг как символ их возращения, а также письма-конвертики с пожеланиями от юных тюменцев.

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# мобилизация

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