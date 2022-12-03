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Спасатели рассказали тюменцам, как выжить в лесу в мороз

Общество, 09:42 03 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Каких правил нужно придерживаться, чтобы выжить в мороз в лесу. Об этом рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Специалист отметил, что в первую очередь без особой надобности и подготовки зимой в лес лучше не выходить. "Если вы отправились на прогулку — ходите по протоптанным маршрутам. В противном случае, отправляйтесь назад по своим следам или лыжне снегохода. В первую очередь, сообщите близким куда направляетесь и когда вернетесь обратно. Важно и полностью зарядить телефон. Если в лесу будет сеть — позвоните в экстренные службы", - рассказал эксперт.

При поездке в лес на машине, лучше всего взять с собой комплект всего необходимого. В этот список входят: теплые вещи, сменная обувь, запас топлива и запчасти (свечи зажигания, ключи и т. д.), еда и продукты (в расчете на то, сколько вы предполагаете находится на природе + 10 %), несколько комплектов спичек, зажигалок, горелок, нож, пишет издание "Тюменская область сегодня".

"Для разведения костра ищите сухие ветки и мох. И ни в коем случае не пейте холодную воду и не ешьте снег – так ваша температура тела может понизиться", - сказал Евгений Булкин.

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# спасатели , ТОСЭР

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