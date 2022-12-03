46 дворов отремонтируют в Тюмени в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

46 дворов отремонтируют в Тюмени в 2023 году. В бюджете предусмотрено более 700 млн рублей на эти цели, пишет "Вслух.ру".

Заплмнировано привести в порядок 14 дворов в Центральном округе, по 13 – в Ленинском и Калининском, 6 – в Восточном.

Напомним, в Тюмени перед благоустройством проводят ремонт и замену инженерных сетей, а проекты согласовывают с местными жителями.

В рамках благоустройства обустраивают детские и спортивные площадки, площадки для хознужд, парковки. Ремонтируются дороги и подъезды к домам, где требуется – делают водоотводы. Во дворах появляется современное освещение, территории озеленяют.

Кроме того, в 2023 году планируют благоустроить три общественных территории, на что выделят 231 млн рублей. В следующем году предусмотрено 12 млрд 711 млн рублей на обеспечение комфортной среды, это треть бюджета Тюмени.