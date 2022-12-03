17 пьяных водителей выявили тюменские инспекторы за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по противодействию пьяному вождению проведут сотрудники ГИБДД Тюменской области 3 и 4 декабря. За минувшие сутки автоинспекторы отстранили от участия в дорожном движении 17 нетрезвых водителей.

Так, на 372-м км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, в Уватском районе, полицейские остановили Volkswagen, которым управлял 47-летний нетрезвый водитель, показания алкотестера составили 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина ехал из Кургана в Губкинский, алкоголь употреблял по пути. На автомобилиста составили административные материалы за пьяное вождение и управление транспортным средством с государственными номерными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственного знака, либо позволяющих его видоизменить или скрыть. Наказание за это нарушение - штраф 5 тыс. рублей, либо лишение права управления транспортом от 3 до 6 месяцев.