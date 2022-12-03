Льготными путевками пользуются тюменцы для восстановления зрения и слуха в центре "Пышма"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

По трем направлениям: зрительное, речевое, слухо-речевое работает Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма" в пос. Винзили Тюменского района. Тифлопедагоги, сурдопедагоги, логопеды, профильные психологи много учатся и работают на результат.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель учреждения Алевтина Лузина.

Пройти курс лечения и реабилитации в центре могут и взрослые, и дети. При этом они оплачивают всего 20% от стоимости путевки.

"Мы работаем по постановлению правительства Тюменской области. И доплата инвалидов составляет 20 процентов от общей стоимости путевки. Остальное – 80 процентов - оплачивается за счет областного бюджета", - уточнила Алевтина Лузина.

В центре "Пышма" для инвалидов по зрению и слуху имеются кабинеты социально-бытовой, социально-средовой адаптации, психологической и педагогической помощи. Есть большой компьютерный класс с доступом к различным гаджетам с приложениями, необходимыми для слепых, слабо видящих людей.

Специалисты разработали и практикуют несколько блоков по реабилитации речевой патологии, логопедии. Врач-сурдолог занимается с детьми с кохлеарными имплантами. Слепо-глухие пациенты центра проходят курс по ориентированию. В День белой трости специалисты рамках инклюзивного образования проводят уроки и мастер-классы в школах города и области.

Специалисты центра "Пышма" приняли участие в IV региональном специализированном форуме-выставке #возМОЖНОсти. Он приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Участие в форуме дает многое – это и предоставление информации клиентам, которые впервые узнают о нашем центре. Общение с коллегами, обмен опытом. Тюменцы и гости города должны знать, что сегодня есть все возможности, чтобы люди с ограничениями по здоровью жили полноценной и комфортной жизнью", - заключила руководитель Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

Анжела Лебедева