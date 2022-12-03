Профилактику выездов на встречную полосу проводят в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Контроль за опасным для жизни людей нарушением ПДД – выездом на встречную полос - усилили сотрудники ГИБДД.

Наряды ДПС будут выявляют опасные выезды на встречную полосу на федеральных автодорогах области, в том числе, на самых протяженных: Тюмень - Ханты-Мансийск и Тюмень - Омск.

В сложных погодных условиях выезд на встречную полосу особенно опасен. ГИБДД рекомендует не совершать опасных маневров на трассах и выбирать безопасную скорость.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Аварии из-за выезда на встречную полосу характеризуются самой большой тяжестью последствий и летальностью. В 2022 году в 81 ДТП, произошедших в Тюменской области по этой причине, погибли 20 человек (каждый седьмой из всех погибших в дорожных авариях в регионе), 154 человека ранены, напоминает Госавтоинспекция региона.