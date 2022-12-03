Объявлены выборы нового состава Студенческого совета Тюменской области

| Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте

Регистрация на выборы в Студенческий совет Тюменской области стартовала 3 декабря.

Принять участие могут обучающиеся колледжей, техникумов или вузов региона с активной жизненной позицией и организаторскими способностями. Для этого нужно заполнить заявку в группе "Студсовет 72" во ВКонтакте и предоставить документ, удостоверяющий статус студента.

До 23 декабря каждый участник выборов должен разместить видеоролик на своей странице во ВКонтакте. В нем нужно рассказать о своей деятельности, о планах по развитию студенчества области с хештегами #ВыборыССТО2023 и #СтудСовет72.

25 декабря кандидаты посетят мастер-классы, выполнят тесты на определение уровня компетенций и решат кейсы для оценки взаимодействия в команде. Наблюдать за ребятами и составлять рейтинг будут эксперты и асессоры.

30 студентов с максимальными баллами пройдут в финал - их ждут дебаты на телевидении и студенческое голосование. По результатам экспертной и студенческой оценки 15 студентов станут членами Студенческого совета Тюменской области на 2023 год. Церемония награждения победителей выборов состоится 25 января, в День студента, пишет Мегатюмень.

"Выборы — это шанс каждого студента проверить свои силы и достичь новых вершин. Благодаря Студсовету области ребята знакомятся с обучающимися разных учебных заведений, находят друзей и реализуют свой потенциал. В этом году наш созыв воплотил множество проектов, и мы хотим собрать команду ребят, которые приумножат наши результаты в предстоящем году", - поделилась председатель Студенческого совета Тюменской области 2022 года Динара Канаева.