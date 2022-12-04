Тюменский школьник занял первое место на Всероссийских соревнованиях по экстремальной робототехнике

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12-летний ученик Центра робототехники и АСУ Тюменской области Дмитрий Кайгородов занял первое место на Всероссийских молодежных соревнованиях по экстремальной робототехнике "Кубок РТК" в Сочи. Он впервые участвовал в финале престижных состязаний.

"Мне понравилась трасса: эстакада и башня. После первой неудачной попытки мы с наставником продумали три варианта тактики, как быстрее и эффективнее проходить трассу. И все получилось", - рассказал он.

Наставник Дмитрия - руководитель проектной лаборатории ЦРиАСУ Иван Копытов.

По информации регионального информационного центра, всего в финал Кубка РТК вышли более 30 команд из регионов России.

Всего с 2018 года у Тюменской области три первых места, четыре вторых и семь третьих мест в разных номинациях всероссийского Кубка РТК.