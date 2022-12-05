Отряд спортсменов-добровольцев из РСБИ отправится в зону СВО

| Фото: РСБИ ВКонтакте | Фото: РСБИ ВКонтакте

98 человек вошли в сводный отряд добровольцев от Российского союза боевых (РСБИ) искусств для отправки в зону СВО. Спортсмены не сомгли остаться в стороне от происходящих событий и отправятся помогать гражданам Донбасса отстаивать свой выбор быть вместе с Россией, сообщает РСБИ на своей странице во ВКонтакте.

О создании отряда объявил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО, сопредседатель Российского союза боевых искусств Юрий Трутнев на форуме боевых искусств "Битва чемпионов 14 "Школа против школы".

В отряд добровольцев вошли мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные в своей стране и за ее пределами. В их числе мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы Сергей Увицкий, мастер спорта международного класса, двукратный победитель международного турнира кубок Оямы в Японии, чемпион Японии по кикбоксингу в разделе К1 Сергей Плеханов, двукратный чемпион России, неоднократный призер международных соревнований по каратэ киокусинкай Всеволод Мохирев.

Командиром отряда стал исполнительный директор Российского союза боевых искусств, мастер спорта России, чемпион России, чемпион ЮАР, призер кубка Оямы, 5 дан каратэ киокусинкай, бранч-чиф с июня 1995 года Рамиль Габбасов, его заместителем чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу, призер вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, кавалер Ордена Мужества Рустам Мантиков.

"Они все присутствуют в этом зале. Это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники – все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках. Сразу после соревнований они отправятся на подготовку, а затем и в зону специальной военной операции. Я хочу им поклониться, поблагодарить их за то, что они приняли это решение, и хочу сказать, мы рядом с вами, мы будем помогать всем, чем можем. Победы вам и возвращайтесь домой", – сказал Юрий Трутнев.