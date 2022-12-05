1 тыс. 115 тюменцев получили помощь скорой в выходные дни

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

1 тыс. 115 выездов совершили медики скорой помощи в Тюмени и Тюменском районе в выходные, 3 и 4 декабря. В экстренной форме поступило 564 вызова, остальные — в неотложной, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В стационары доставили 498 пациентов. Также за этот период диспетчеры передали в поликлиники 2 тыс. 133 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 102 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.