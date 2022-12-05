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В Тюмени диспетчер скорой помог остановить сильное кровотечение годовалому ребенку

Общество, 14:29 05 декабря 2022

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Родители годовалого малыша обратились в службу скорой помощи из-за ранения ребенка упавшей доской и сильного кровотечения из пальца. Диспетчер тюменской скорой по телефону помог оказать первую помощь пострадавшему до приезда бригады, сообщает департамент здравоохранения региона.

"Сильно прижмите рану бинтом или чистой тканью или наложите давящую повязку, затем – холод: приложите бутылку с холодной водой или любой продукт из морозильной камеры, обернутый в полотенце и целлофан", – проконсультировала маму фельдшер по приему вызовов Светлана Печерина.

Прибывшая через семь минут бригада доставила мальчика в детское отделение областной клинической больницы № 2.

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# ребенок , скорая помощь , травма

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