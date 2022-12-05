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Выпускники школ Тюмени, Югры и Ямала в медуниверситете лечили кариес и оказывали первую помощь

Общество, 16:21 05 декабря 2022

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200 одиннадцатиклассников из Тюмени, городов Югры и Ямала стали участниками Дня открытых дверей в Тюменском медуниверситете 3 декабря.

"Мы пригласили будущих абитуриентов из 10 и 11 классов с ограниченными возможностям здоровья. Они проходили игровые станции вместе со всеми участниками в составе 15 команд", - рассказала руководитель предуниверсария ТМУ Наталья Косолапова.

Восемь игровых станций посетили участники квеста, сообщает пресс-служба ТМУ.

Одна из самых сложных, по мнению школьников, - оказание первой помощи. Участникам квеста предстояло помочь пострадавшим с открытыми переломом бедра и плеча: остановить кровотечение, иммобилизировать конечность, наложить повязку и подготовить к транспортировке. Задачей со звездочкой стал непрямой массаж сердца.

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В современном фантомном классе абитуриентам предложили ребятам удалить условный кариес, подготовить зуб к пломбированию и прокомментировать свои действия.

Команда - победитель квеста получила подарки. Следующий день открытых дверей в Тюменском медицинском университете пройдет в апреле 2023 года.

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# Тюменский медицинский университет

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