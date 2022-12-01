Аптекарский сад в Тобольске стал излюбленным местом отдыха горожан и туристов

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Благоустройство Аптекарского сада в Тобольске стало одним из самых долгожданных объектов для местных жителей. Горожане, по словам главы города Максима Афанасьева, внимательно следили за всеми этапами работ и придирчиво оценивали результат.

"Мы в Общественной палате города создали даже специальную рабочую группу из инициативных граждан, осуществляющих народный контроль, - пояснил он депутатам облдумы, которые работали в Тобольске 29 ноября. - Горожане сами выбрали территорию для участия в федеральном проекте, активно за нее голосовали, принимали участие в общественных обсуждениях по наполнению. Финалом стала массовая посадка деревьев сразу после открытия сада, в дни празднования 435-летия города. Именно столько саженцев горожане сами высадили в Аптекарском саду".

Сейчас Аптекарский сад является популярным местом отдыха горожан, они приходят сюда на массовую зарядку, общаются, знакомятся.

Аптекарский сад в Тобольске – сад искусственного происхождения, был создан вручную с соблюдением правил садово-паркового искусства XIX века. По архивным данным, до 1824 года сад назывался Ботаническим, с 1824 – Медицинским, с 1837 – Аптекарским. Кто был его создателем, сегодня неизвестно. Первое упоминание о нем встречается в "Кратком историко-топографическом описании городов Тобольской губернии" и относится к 1801 году: "…драгунские конюшни и при них офицерские покои и казармы с манежем каменные стоят при реке Иртыше и земляного вала, в которых ныне помещен гарнизонный лазарет, близ которого довольно обширный Аптекарский сад".

На территории площадью более 2 тыс. квадратных саженей высаживали лекарственные растения для продажи в аптеке. В 1816 году купец Василий Гаврилович Мальков передал его в дар городу для размещения в нем военного лазарета — горожане называли его "белой больницей".

В саду сохранилось 92 реликтовых дерева: дубы, яблони, лиственницы, пихты, ивы, ели и сосны.

Борис Олейник