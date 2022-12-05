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Программа бесплатной догазификации домов россиян стала бессрочной

Экономика, 17:16 05 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа бесплатной догазификации домовладений граждан станет бессрочной. Это позволит большему количеству граждан бесплатно провести газ до своих участков. Такое решение принято правительством РФ.

В Тюменской области в 2022 году субсидия на установку внутридомового газового оборудования в регионе увеличена с 60 тыс. до 130 тыс. рублей. Расширен список категорий граждан, которые могут обратиться за этой поддержкой. Этой мерой могут воспользоваться не только жители области, но и ветераны труда Ямала и Югры, переезжающие на юг региона.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в ООО "Газпром межрегионгаз Север", на сегодняшний день компания заключила 13 тыс. 997 договоров на догазификацию. Исполнено до границ участка без привлечения денежных средств потребителей 9 тыс. 481 договоров или 68 %. Подключено к природному газу 3 тыс. 975 домовладений.

Правительство РФ также сделало бессрочной программу социальной газификации медицинских и образовательных учреждений. Детским садам, школам, поликлиникам, больницам, ФАПам, отделениям врачей общей практики и врачебным амбулаториям, расположенным в газифицированных населенных пунктах, больше не придется платить за проведение газопровода до границ земельных участков. Они также освобождаются от оплаты за подключение зданий к газораспределительным сетям.

Анжела Лебедева

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# Газпром межрегионгаз Север , догазификация , природный газ

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