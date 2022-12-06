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Московский художник Ростан Тавасиев расскажет тоболякам о методе бегемотописи

Общество, 14:17 06 декабря 2022

vk.com/annanovagallery Выставка Ростана Тавасиева в Галерее современного искусства Anna Nova | Фото: vk.com/annanovagallery

Лекцию "Путь зайца к звездам" для тоболяков прочтет финалист госпремии в области современного искусства "Инновация" московский художник Ростан Тавасиев 6 декабря, начало в 18 часов. Создатель уникального живописного метода бегемотописи расскажет, почему стал играть на холсте, сообщает городской мультицентр "Моя территория".

Работы Тавасиева находятся в собраниях ведущих музеев Москвы: Государственной Третьяковской галерее, мультимедиа Арт-Музее, Московском музее современного искусства и др. С 2002 по 2022 год состоялись 30 персональных и более 70 групповых выставок с его участием в России, Италии, Франции, Германии, Англии и США.

Во время лекции Ростан ответит на вопросы: как от кукольного реалити-шоу, в котором экспонаты выставки сплетничали о посетителях в соцсетях, перешел к размышлениям об искусстве будущего, как благодаря научной фантастике ему удалось найти свою мечту и начать проектировать произведения искусства в космосе, и как современная наука помогает сделать мечту реальностью.

Регистрация на лекцию по ссылке.

7 декабря в 16 часов на портфолио-ревю зарегистрироваться здесь.

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# мультицентр , современное искусство , художник

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