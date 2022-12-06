1493 электронных сертификата на техсредства реабилитации получили жители Тюменской области в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 493 электронных сертификата на техсредства реабилитации получили жители Тюменской области с инвалидностью с начала 2022 г. Общая сумма поддержки составляет 91 млн рублей. В числе самых востребованных средств - ортопедическая обувь, памперсы, кресла-коляски и слуховые аппараты.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Фонда социального страхования, часть необходимого оборудования производится в Тюменской области.

"На территории региона работает протезно-ортопедическое предприятие, которое занимается пошивом ортопедической обуви. А в целом товары для реабилитации по сертификату можно приобрести в специализированных торговых точках Тюменской области или купить в интернет-магазинах и на маркетплейсе Ozon", - уточнили в ведомстве.

При этом пояснили, что по статистике 81 % граждан получают технические средства реабилитации от отделения ФСС в натуральном виде по результатам закупочных процедур, а 19 % приобретают самостоятельно с последующим возмещением средств либо их части.

Напомним, при оформлении электронного сертификата к карте "Мир" привязывается определенная сумма, которую можно потратить на конкретный вид товара – например, на кресло-коляску или слуховой аппарат. Марку и модель выбирает гражданин самостоятельно. Номинал сертификата определяется предельной стоимостью товара или услуги, на приобретение которых он будет использован. Оформить его можно через портал Госуслуг, МФЦ или при обращении в отделение Фонда социального страхования.

Оксана Корнеенкова