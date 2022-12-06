Тюменская область вошла в Топ-5 по числу вакцинировавшихся от гриппа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60 % жителей Тюменской области поставили прививку от гриппа. В пятерку лидеров по вакцинации вошли также республика Тыва, Чеченская республика, ХМАО и ЯНАО. Полный список можно посмотреть по ссылке, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве пояснили, что в целом по России привились почти 50 % населения, прививочная кампания продолжается.

На 23,3 % вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране за последнюю неделю по сравнению с предыдущей. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов и аденовирусов. Так называемый "свиной грипп" выявили уже в 74 субъектах РФ.

За последнюю неделю на 11,6 % выросла заболеваемость COVID-19. Рост зафиксирован в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.