Дом начальника станции Тура: кто жил в доме с мезонином на вершине берега

Здание по адресу Пристанская, 1 было построено во второй половине 1880-х годов | Фото: ИА "Тюменская линия" Здание по адресу Пристанская, 1 было построено во второй половине 1880-х годов | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полутораэтажный дом с мезонином конца XIX века на вершине берега у Масловского взвоза упоминается в краеведческих текстах как дом начальника станции "Тура". Действительно, до революции по ул. Пристанской, 1 проживал занимавший эту должность Михаил Керженцев с большой семьей.

В наши дни в Тюмени живет праправнучка Михаила Степановича — Наталья Керженцева. В семейном архиве тюменки хранятся уникальные фотографии и документы. О трагически окончившейся судьбе первого начальника станции "Тура" и будущем опустевшего дома — в материале ИА "Тюменская линия".

Об этом не говорили

Семейный архив Наталье достался от прабабушки Любови Кудрявцевой — одной из дочерей Михаила Керженцева. Из формулярного листка Керженцева известно, что он родился в 1864 году в крепости Ивангород в Польше, к 1894 году он — работник Уральской железной дороги. Когда и при каких обстоятельствах прапрадед оказался в Тюмени, Наталье неизвестно. Начал Михаил Степанович с работы кассиром и дослужился до поста начальника станции "Тура".

Тупиковую железнодорожную ветку и станцию "Тура" на прибрежной территории обустроили в 1885 году. В Тюмени пассажирские поезда следовали до станции в районе улицы Голицынской (сейчас — улица Первомайская), а товарные поезда по специальной ветке шли до городской пристани, где груз переваливали с поездов на суда.

Краевед Виктор Копылов в книге "Окрик памяти" отмечает, что благодаря стараниям и заботам Михаила Керженцева станция "Тура", как здание, так и его окрестности, всегда отличалась ухоженностью, чистотой и опрятностью.

Дом на ул. Пристанской, 1, в котором проживала семья начальника станции "Тура", был выстроен во второй половине 1880-х годов. На начало XX века у Михаила Степановича и его супруги Надежды Фёдоровны восемь детей — Сергей (1892), Евгений (1894), Мария (1896), Любовь (1897), Александр (1898), Елена (1900), Виктор (1902), Николай (1905), еще один сын Николай умер в младенчестве.

Семья Керженцевых, 1928 год. Михаил Петрович — сидит первый слева: предположительно, среди сидящих вторая справа — его дочь Любовь Кудрявцева с супругом, стоят в центре — сын Евгений Керженцев с супругой | Фото: Из личного архива Натальи Керженцевой Семья Керженцевых, 1928 год. Михаил Петрович — сидит первый слева: предположительно, среди сидящих вторая справа — его дочь Любовь Кудрявцева с супругом, стоят в центре — сын Евгений Керженцев с супругой | Фото: Из личного архива Натальи Керженцевой

О судьбе Михаила Керженцева после революции известно из дела, хранящегося в региональном управлении ФСБ России по Тюменской области. В годы большого террора он стал жертвой репрессий.

"Прапрадеда расстреляли в 1938 году. Наша семейная история отчасти остается нераскрытой, поскольку после того, что случилось, вся семья была очень запугана. Об этом событии не говорили, это было как табу. Многие разъехались кто куда. В Тюмени осталась моя прабабушка Любовь Михайловна, я ее видела однажды, в детстве. Она в 1950-е годы занималась реабилитацией отца", — рассказывает Наталья Керженцева.

Михаила Керженцева арестовали 16 декабря 1937 года. На тот момент ему было 73 года, он работал кассиром транспортно-экспедиционной конторы железнодорожной станции Тюмень и проживал в доме на ул. Первомайской, 40 с дочерью Любовью, которая трудилась секретарем Рыбпродснаба. В заключении дела упоминается, что первого мужа Любови Михайловны, белого офицера Головина, в 1922 году расстреляли красные, а также что были расстреляны еще один зять Керженцева и один из его сыновей.

Михаила Степановича обвиняли в том, что в 1918 году он, будучи начальником станции Тюмень, якобы заморозил паровозы и сорвал эвакуацию учреждений и войск перед отступлением Красной армии, также имел связь с царской жандармерией и польским разведчиком Будрисом, проводил антисоветскую агитацию.

В предъявленном Керженцев виновным себя не признал. Особая комиссия НКВД приговорила его к расстрелу 3 февраля 1938 года. В декабре 1957 года Михаил Керженцев был реабилитирован из-за отсутствия состава преступления.

"Дело было сфабрикованным. Передопрошенные в 1957 году свидетели говорили, что дали показания под давлением. Так, одна из свидетелей не подтвердила показания об антисоветских высказываниях Михаила Степановича, пояснив, что вынуждена была подписать готовый протокол допроса под угрозой следователя. Другой свидетель сообщил, что отступление войск Красной армии и эвакуация учреждений из Тюмени происходили нормально, никакой пробки на станции не было", — говорит Наталья Керженцева.

Из протокола допроса Михаила Степановича известна судьба его детей на 1937 год: Елена Коломес работала счетоводом районного потребительского союза в Ишиме, Мария Залесская проживала в городе Гдыня, Польша, Евгений служил на станции Ашхабад, Виктор отбывал наказание, где именно, разобрать по документу невозможно. Наталья говорит, что ей до сих пор не удалось найти других потомков по линии прапрадеда.

Михаил Петрович Керженцев сидит первый справа, стоят — Евгений Керженцев и его супруга, которые проживали в Ашхабаде, 1933 год | Фото: Из личного архива Натальи Керженцовой Михаил Петрович Керженцев сидит первый справа, стоят — Евгений Керженцев и его супруга, которые проживали в Ашхабаде, 1933 год | Фото: Из личного архива Натальи Керженцовой

"Судя по тому, что Михаил Степанович занимал пост начальника станции "Тура", можно сделать вывод, что он был ответственным, волевым человеком, к тому же содержал такую большую семью. Моя фамилия Кудрявцева — это фамилия второго мужа прабабушки Любови Михайловны, мы от этой ветки. Но мне эта фамилия не нравилась, и я взяла фамилию прапрадеда. У меня внутреннее глубокое уважение к этому человеку", — рассказывает Наталья Керженцева.

О судьбе дома на Пристанской

В советский период и до недавнего времени дом по ул. Пристанской, 1 использовалось под коммунальное жилье, с 2016 года его начали расселять. В 2004 году в здании произошел пожар, и были утрачены элементы фасадного декора.

В июле 2022 года было выдано разрешение на разработку проектной документации для проведения работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Дом жилой станции пристань "Тура", об этом сообщал комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Арендодателем объекта является департамент культуры администрации Тюмени, недавно у памятника сменился правообладатель, им стало ООО "Продобро".

В отделе по охране памятников истории и культуры департаменты культуры ИА "Тюменская линия" подтвердили, что у правообладателя есть предварительная договоренность с проектной организацией по разработке научно-проектной документации на реставрацию объекта.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Влада Нерадовская