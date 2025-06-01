  • 28 июня 202528.06.2025суббота
  • USD78,4685
    EUR92,2785
  • В Тюмени 20..22 С 0 м/с ветер восточный

Ветераны СВО приняли участие в турнире по волейболу сидя в Тюмени

Общество, 18:01 28 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Товарищеский турнир по волейболу сидя прошёл в Тюмени в рамках День молодёжи и преддверии Дня ветерана боевых действий 28 июня. При поддержке фонда "Защитники Отечества" в спорткомплексе "СибБурМаш" ветераны СВО сыграли с командами лидеров молодежных сообществ и студентов.

"Молодые ребята впервые познакомились с таким новым видом спорта, а ветераны параллельно готовятся к летнему кубку Защитников Отечества и знакомятся с нашей активной молодёжью", - рассказала заместитель руководителя по общественным проектам фонда Анастасия Левинова.

По её словам, спортивный проект Тюменского Совета ветеранов спецназа и разведки получил поддержку на конкурсе грантов губернатора Тюменской области. Состоявшийся в Тюмени турнир стал вторым подобным спортивным событием, тренировки для участников проводятся раз в неделю здесь по субботам.

﻿

Также в конце августа в Тюмени пройдёт кубок уполномоченного представителя Президента по Уральскому Федеральному округу среди защитников отечества, где также будет представлена дисциплина по волейболу сидя. А в сентябре спортсмены планируют поехать на всероссийские соревнования.

"Радует, что у нас активно развивается такой командный вид спорта, - поделилась Анастасия Левинова. - Мы Начинали с трёх, четырёх человек, а сейчас ребят порядка 20. То есть это два состава, и уже появляются новые лица. В основном это ребята из ТВВИКУ, у кого-то есть служба, у кого-то семейные обстоятельства, поэтому состав периодически меняется, но команда растёт".

Александр Лабыкин, Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ветераны СВО , волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 28.06.2025Первый общегородской выпускной проходит на набережной в Тюмени
19:25 28.06.2025Илья Авербух выступил на лекции перед жителями Тюменской области
18:21 28.06.2025Тюменцы присоединились к плетению маскировочных сетей на Цветном бульваре
18:01 28.06.2025Ветераны СВО приняли участие в турнире по волейболу сидя в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора