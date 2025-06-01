Ветераны СВО приняли участие в турнире по волейболу сидя в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Товарищеский турнир по волейболу сидя прошёл в Тюмени в рамках День молодёжи и преддверии Дня ветерана боевых действий 28 июня. При поддержке фонда "Защитники Отечества" в спорткомплексе "СибБурМаш" ветераны СВО сыграли с командами лидеров молодежных сообществ и студентов.

"Молодые ребята впервые познакомились с таким новым видом спорта, а ветераны параллельно готовятся к летнему кубку Защитников Отечества и знакомятся с нашей активной молодёжью", - рассказала заместитель руководителя по общественным проектам фонда Анастасия Левинова.

По её словам, спортивный проект Тюменского Совета ветеранов спецназа и разведки получил поддержку на конкурсе грантов губернатора Тюменской области. Состоявшийся в Тюмени турнир стал вторым подобным спортивным событием, тренировки для участников проводятся раз в неделю здесь по субботам.

Также в конце августа в Тюмени пройдёт кубок уполномоченного представителя Президента по Уральскому Федеральному округу среди защитников отечества, где также будет представлена дисциплина по волейболу сидя. А в сентябре спортсмены планируют поехать на всероссийские соревнования.

"Радует, что у нас активно развивается такой командный вид спорта, - поделилась Анастасия Левинова. - Мы Начинали с трёх, четырёх человек, а сейчас ребят порядка 20. То есть это два состава, и уже появляются новые лица. В основном это ребята из ТВВИКУ, у кого-то есть служба, у кого-то семейные обстоятельства, поэтому состав периодически меняется, но команда растёт".

Александр Лабыкин, Николай Ступников