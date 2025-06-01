Первый общегородской выпускной проходит на набережной в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия»

Первый общегородской выпускной проходит на набережной Туры в Тюмени 28 июня. В мероприятии под девизом "Знай, цени, стремись, приумножай", принял участие глава города Максим Афанасьев.

Программа праздника наполнена разнообразными активностями, установлены фотозоны, работают интерактивные площадки, заучит музыкальное сопровождение, перед выпускниками выступают известные тюменские коллективы. Кульминацией праздника станет пиротехническое шоу.

"Сегодня наша набережная наполнена яркими красками и праздничным настроением, зарядом энергии, молодости и красоты", - поприветствовал выпускников Максим Афанасьев.

Отметим, что в празднике принимают 50 школ ю города, это 6 тыс. 540 юношей и девушек.

"Дорогие выпускники, мы гордимся вами, вашими успехами, которые вы показали в этом году, - подчеркнул глава города. - Цифры говорят сами за себя: 43 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. А более двух с половиной тысяч ребят показали высокобалльный результат", - добавил он.

Юные тюменцы также проявили себя на всероссийских и международных олимпиадах, стали лауреатами творческих турниров, соревнований, спортивных состязаний.

"Сейчас перед вами стоит выбор, сделать который вы должны сами. И символичности, что выпускной проходит на набережной, ведь река это начало пути, нового нового этапа жизни", - рассказал мэр.

Максим Афанасьев попросил выпускников никогда не забывайте о своей малой родине, о Тюмени и напомнил, что они всегда будут востребованы здесь.

"Помните, что врата Сибири и Тюмени всегда будут открыты для вас", - сказал он.

Ещё одной особенностью мероприятия стал арт-объект. Символом выпускного был выбран кораблик, означающий начало большого жизненного пути. Каждый выпускник смог оставить на нём своё напутственное послание. Оставил своё напутствие выпускникам и глава города.

Николай Ступников, Александр Лабыкин